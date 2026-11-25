La Selección argentina Sub 17 enfrentará este miércoles a Dinamarca en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026. El encuentro comenzará a las 12.30, en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, y será transmitido por TyC Sports y DirecTV.

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El conjunto dirigido por Diego Placente llega a este compromiso con tres puntos, producto de la victoria por 2-1 frente a Mozambique en su segunda presentación. Anteriormente, había perdido 2-0 ante Australia en el debut.

Argentina necesita ganar para asegurarse la clasificación a los 16avos de final sin depender de otros resultados. En caso de no conseguir los tres puntos, deberá estar atento a lo que suceda en los demás encuentros y a la tabla de los mejores terceros.

El torneo cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa.

El partido tendrá el arbitraje del uzbeko Asker Nadjafaliev. Además, el seleccionado nacional estará pendiente del resultado entre Australia y Mozambique, que también será determinante para definir las posiciones finales del Grupo C.

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