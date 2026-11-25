Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona. El máximo ídolo del fútbol argentino falleció en 2020, a los 60 años, y su partida dejó una marca profunda en el deporte nacional y mundial.

Ads

En este nuevo aniversario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video para recordar al Diez, acompañado por un mensaje que resume el sentimiento de millones de argentinos: “Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego”.

#DiegoEterno Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego. https://t.co/utZjGuUayf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2026

Maradona fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección argentina protagonizó momentos inolvidables, alcanzó la cima del fútbol mundial al conquistar el Mundial de México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística del país.

Su legado también atraviesa generaciones. Para quienes lo vieron jugar, representa una época inolvidable; para quienes no tuvieron esa posibilidad, sus goles, gambetas y hazañas siguen presentes a través de imágenes y relatos. La Copa del Mundo levantada en el estadio Azteca y su histórica camiseta número 10 permanecen entre los recuerdos más importantes del deporte argentino.

Ads

Su figura también estuvo presente simbólicamente durante el camino de la Selección hacia la consagración en Qatar 2022, cuando una nueva generación volvió a levantar la Copa del Mundo.

A seis años de aquel 25 de noviembre, el recuerdo de Diego sigue vigente. Mientras su legado deportivo continúa siendo celebrado, la causa judicial que investiga las circunstancias de su muerte se acerca a una definición: el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro fijó para el 22 de diciembre de 2026 la lectura del veredicto.

Seis años después, Maradona sigue entre nosotros. Porque hay futbolistas que hacen historia y otros que, como Diego, se convierten en parte de la identidad de un país.

Ads