El equipo marplatense de powerchair football Rengos a Motor se consagró campeón invicto de la Copa Argentina 2026, disputada el fin de semana en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires. La conquista coronó un año histórico para el conjunto de Mar del Plata, que dos meses antes también había ganado de manera invicta la Liga Nacional.

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El equipo finalizó el certamen en lo más alto de la tabla, con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. Además, convirtió 13 goles y recibió apenas dos, con una diferencia de +11 que resultó determinante para quedarse con el título.

La definición llegó en la última fecha, cuando Rengos a Motor goleó 4 a 0 a Tigres de Pacheco y logró imponerse por diferencia de gol en la clasificación general.

El recorrido del conjunto marplatense incluyó los siguientes resultados: victoria por 3 a 1 frente a Huracán, empate 1 a 1 ante Titanes, goleada por 5 a 0 contra Botines y triunfo por 4 a 0 frente a Tigres de Pacheco.

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En el plano individual, Nicolás Quikuen se destacó como máximo goleador del campeonato, con seis tantos.

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Con esta consagración, Rengos a Motor alcanzó su tercer título nacional consecutivo, luego de ganar la Copa Argentina 2025 y la Liga Nacional 2026. Además, sumó el cuarto campeonato de su historia, teniendo en cuenta la Copa Argentina obtenida en 2022.

En la Liga Nacional conquistada dos meses atrás, el equipo también había terminado invicto, con el ataque más efectivo, la valla menos vencida y seis puntos de ventaja sobre sus escoltas.

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El presente deportivo del club también tuvo repercusión internacional durante octubre, cuando tres de sus integrantes formaron parte de la Selección Argentina que obtuvo el cuarto puesto en la Copa del Mundo de Powerchair Football, disputada por primera vez en el país, en el Parque Olímpico de Buenos Aires, entre el 17 y el 23 de octubre.

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Los representantes de Rengos a Motor fueron Heber López, elegido mejor jugador de la Liga Nacional 2026; Manuel Zubiarrain, quien participó de su primer Mundial; y Nicolás Quikuen, que afrontó su tercera competencia mundialista.

La participación en la Copa Argentina también estuvo acompañada por un importante esfuerzo colectivo. Antes de viajar a Buenos Aires, el plantel decidió competir únicamente si todos sus integrantes podían alojarse en un mismo hotel, una condición que requería una inversión de $1.820.000.

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Para conseguirlo, organizaron una colecta solidaria y una campaña de difusión en redes sociales. En apenas seis días lograron reunir $2.054.809, superando el objetivo inicial. El dinero excedente fue destinado a cubrir gastos de combustible de los deportistas.

Después de obtener el campeonato, el capitán del equipo, Franco Greco, destacó el compromiso de sus compañeros y expresó: “Ganar después de ganar es difícil. Veníamos de ser campeones de la Liga y de la Copa Argentina 2025, y las ganas que tuvo este equipo de volver a salir campeón fueron admirables. Estoy orgulloso de mis compañeros y de ser su capitán”.