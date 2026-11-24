La FIFA confirmó que Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica organizarán el Mundial femenino de 2031. De esta manera, el certamen marcará un hito en la historia del fútbol, ya que será la primera vez que cuatro países compartan la sede de una Copa del Mundo femenina.

Ads

La próxima edición también tendrá una modificación importante en su formato. El torneo pasará de 32 a 48 selecciones participantes y contará con un total de 104 partidos, lo que ampliará la cantidad de equipos y encuentros respecto de las ediciones anteriores.

Si bien ya se conocen los países anfitriones, todavía resta definir cuáles serán las ciudades y los estadios que recibirán los compromisos. Esa información será confirmada más adelante por la FIFA.

Para Estados Unidos y México no será una experiencia nueva, ya que ambos países cuentan con antecedentes como organizadores de grandes competencias internacionales. En cambio, para Costa Rica y Jamaica será la primera vez que alberguen un Mundial femenino de mayores.

La elección representa un nuevo paso en la expansión del fútbol femenino y en el crecimiento de la competencia, que tendrá una edición histórica con cuatro anfitriones y una participación récord de selecciones.

Ads

Ads