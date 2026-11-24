Unión consiguió una importante victoria fuera de casa al derrotar a Pergamino Básquet por 89-84, en el marco de una nueva presentación en la Liga Argentina. El equipo conducido por Bautista Mendiola tuvo que trabajar para quedarse con el resultado, luego de remontar una desventaja de nueve puntos y mostrar su mejor versión en el complemento.

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El encuentro comenzó con mucha paridad y efectividad desde el perímetro. La visita encontró en los triples de Piñero y Cabrera sus primeras armas ofensivas, mientras que Pergamino respondió con los aportes de Adriano Maretto y Luciano González.

En el segundo período, el conjunto dirigido por Julián Pagura logró imponer condiciones. A partir de una defensa más intensa y una mejor circulación de pelota, consiguió tomar distancia y alcanzó una máxima de nueve puntos. Con Federico Contrera y Maretto como protagonistas, Pergamino se fue al descanso largo arriba por 52-43.

Sin embargo, Unión reaccionó en la segunda mitad. Piñero y De La Fuente encabezaron la remontada marplatense durante un tercer cuarto en el que la visita achicó considerablemente la diferencia. Pergamino perdió efectividad y permitió que su rival llegara al último parcial apenas tres puntos abajo: 71-68.

En los diez minutos finales, el equipo de Mendiola terminó de concretar la recuperación. Con Piñero y De La Fuente nuevamente como principales referencias ofensivas, y el aporte de Cabrera, Unión pasó al frente y supo administrar la ventaja ante un local que no encontró respuestas para recuperar el control del juego.

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De esta manera, el conjunto marplatense se llevó un triunfo por 89-84 en una exigente gira como visitante, con una victoria importante ante un rival directo y una nueva muestra de carácter para cerrar el encuentro.

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