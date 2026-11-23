Boca Juniors regresó a la Argentina luego de conquistar la Copa Sudamericana y tuvo una recepción multitudinaria por parte de sus hinchas. Cerca de la 1 de la mañana del lunes, los futbolistas iniciaron el recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Boca Predio en un micro descapotable especialmente preparado para la celebración.

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La delegación había aterrizado a las 23.54 del domingo, después de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia. Tras descender del avión, los jugadores se subieron al vehículo que ingresó al sector FBO de la terminal y estaba ploteado con la palabra "Campeones" y 76 estrellas.

Durante el trayecto por la autopista Ricchieri y en las inmediaciones del predio, cientos de simpatizantes se acercaron para acompañar al equipo. Entre banderas, canciones, bailes y espuma, los hinchas transformaron el regreso en una verdadera fiesta.

Así, el plantel xeneize pudo compartir con su gente los primeros festejos en territorio argentino después de una consagración que volvió a poner a Boca en lo más alto del fútbol sudamericano.