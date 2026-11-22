El piloto argentino completó una destacada actuación en el circuito callejero estadounidense y volvió a ubicarse entre los seis mejores de la categoría, como había conseguido en Canadá. Max

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Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1 y terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas, disputado durante la madrugada de este domingo. El argentino igualó así su mejor resultado en la categoría, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, cruzó la bandera a cuadros en la quinta posición.

La competencia, que se extendió durante 50 vueltas, tuvo una intensa disputa por los primeros puestos, con constantes intercambios de posiciones entre los pilotos de las principales escuderías. En ese contexto, Colapinto consiguió mantenerse competitivo frente a Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari.

El argentino largó desde la octava posición y tuvo una excelente salida, en la que superó a su compañero de equipo y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Después de algunos inconvenientes por el sobrecalentamiento de los neumáticos, recuperó terreno con una maniobra en la que adelantó a los dos McLaren en un mismo movimiento.

Fuente: Infobae

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