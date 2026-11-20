Colapinto y Gasly ilusionan a Alpine en Las Vegas y apuntan al proyecto 2027
El argentino terminó noveno y su compañero Pierre Gasly fue segundo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas. Mientras tanto, Franco aparece como una pieza importante en el proyecto de la escudería para la próxima temporada.
Alpine tuvo una destacada actuación en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto, mientras que Pierre Gasly sorprendió al ubicarse segundo, a apenas 71 milésimas de George Russell.
La actividad estuvo condicionada por las condiciones climáticas. La primera sesión de entrenamientos se desarrolló bajo una intensa lluvia y prácticamente no tuvo actividad, por lo que los pilotos aprovecharon la FP2 para sumar kilómetros y evaluar el comportamiento de sus monoplazas.
Colapinto registró un tiempo de 1m49s229 y consiguió meterse entre los diez mejores en una pista complicada. Al finalizar la jornada, el argentino expresó su frustración por la escasa actividad previa y reconoció: "Estuve muy aburrido todo el día".
El proyecto de Alpine para 2027
Más allá de los resultados en Las Vegas, Colapinto también aparece como una pieza importante en el futuro de Alpine. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, trabaja en un proyecto que busca dar un salto de calidad de cara a la temporada 2027.
La planificación contempla una transformación interna, una mayor eficiencia operativa y el desarrollo del equipo con motores Mercedes, con el objetivo de reducir la distancia respecto de McLaren y Mercedes.
La intención es construir una estructura más competitiva, capaz de pelear regularmente por los puntos con Colapinto y Gasly como sus pilotos.