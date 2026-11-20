Alpine tuvo una destacada actuación en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto, mientras que Pierre Gasly sorprendió al ubicarse segundo, a apenas 71 milésimas de George Russell.

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La actividad estuvo condicionada por las condiciones climáticas. La primera sesión de entrenamientos se desarrolló bajo una intensa lluvia y prácticamente no tuvo actividad, por lo que los pilotos aprovecharon la FP2 para sumar kilómetros y evaluar el comportamiento de sus monoplazas.

Colapinto registró un tiempo de 1m49s229 y consiguió meterse entre los diez mejores en una pista complicada. Al finalizar la jornada, el argentino expresó su frustración por la escasa actividad previa y reconoció: "Estuve muy aburrido todo el día".

FRANCO COLAPINTO | 🗣️ DECLARACIONES LUEGO DEL VIERNES EN LAS VEGAS 🎲🎰 "Fue positivo dar un par de vueltas sobre el final. Una pista muy patinosa. Prácticamente no hicimos nada hoy. Espero que mañana tengamos una pista más seca". Las conclusiones de @francolapinto tras un viernes condicionado por la lluvia en Las Vegas. Ahora, a pensar en mañana, donde se esperan mejores condiciones climáticas y un trazado seco. 🇦🇷🏁 — Corazondef1 (@Corazondef1) November 20, 2026

El proyecto de Alpine para 2027

Más allá de los resultados en Las Vegas, Colapinto también aparece como una pieza importante en el futuro de Alpine. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, trabaja en un proyecto que busca dar un salto de calidad de cara a la temporada 2027.

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La planificación contempla una transformación interna, una mayor eficiencia operativa y el desarrollo del equipo con motores Mercedes, con el objetivo de reducir la distancia respecto de McLaren y Mercedes.

La intención es construir una estructura más competitiva, capaz de pelear regularmente por los puntos con Colapinto y Gasly como sus pilotos.

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