Quilmes no pudo hacerse fuerte en el José Martínez y cayó por 81-72 ante Racing de Avellaneda, en una nueva presentación por la Liga Argentina. El equipo marplatense tuvo pasajes de paridad, logró revertir el marcador en el último cuarto, pero no consiguió sostener la reacción en los minutos decisivos.

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El comienzo fue complicado para el Cervecero, que recibió un parcial de 8-0 y tardó tres minutos en anotar sus primeros puntos. Con el correr del primer cuarto, el conjunto de Sebastian Saborido ajustó la defensa y encontró respuestas ofensivas en Albertón Rodrigues para cerrar el período apenas un punto abajo (20-19).

En el segundo parcial, la visita volvió a tomar distancia y llegó a sacar cinco puntos de ventaja. Quilmes tuvo dificultades para encontrar efectividad, aunque un buen pasaje de Alderete le permitió recuperar terreno e incluso pasar al frente. Sin embargo, Rafael Rosende apareció sobre el cierre para que Racing se fuera al descanso arriba por 37-35.

Tras la reanudación, el conjunto de Avellaneda volvió a marcar diferencias a partir del dominio de los rebotes y las transiciones rápidas. Con Rosende y Carneglia como principales referencias ofensivas, construyó un parcial de 10-0 que complicó al local y le permitió cerrar el tercer cuarto con una ventaja de 60-53.

En el último período llegó la mejor reacción cervecera. En apenas dos minutos, Quilmes logró un parcial de 8-0, coronado por un triple de Matías Dominé, para pasar al frente por 65-64. No obstante, Luciano Silva respondió con dos triples y dos libres para devolverle el liderazgo a Racing y encaminar el triunfo visitante.

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El equipo marplatense no encontró nuevas respuestas para cambiar el desarrollo y terminó cayendo por 81-72. Rosende fue el máximo destacado del encuentro con 22 puntos y siete rebotes.

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