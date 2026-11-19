La Selección Argentina Femenina tendrá una nueva etapa de preparación a partir del martes 24 de noviembre, con el objetivo de afrontar dos amistosos internacionales frente a Alemania y Uruguay.

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El primer encuentro será el domingo 29 de noviembre, a las 20.15, ante Alemania, en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona, de La Plata. El partido tendrá un marco especial, ya que se disputará en el contexto de la reinauguración oficial del escenario.

Posteriormente, el conjunto nacional cerrará la fecha FIFA frente a Uruguay, el viernes 4 de diciembre a las 19, en el estadio de Barracas Central.

Dentro de la nómina elegida por Portanova aparece Camila Ochoa, la futbolista marplatense que actualmente juega en Independiente y que tendrá la posibilidad de formar parte de una nueva convocatoria del seleccionado argentino.

El cronograma de actividades

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Martes 24: entrenamiento a las 17.30.

entrenamiento a las 17.30. Miércoles 25: entrenamiento a las 9.30.

entrenamiento a las 9.30. Jueves 26: entrenamiento a las 9.30.

entrenamiento a las 9.30. Viernes 27: entrenamiento a las 9.30.

entrenamiento a las 9.30. Sábado 28: entrenamiento a las 18.

entrenamiento a las 18. Domingo 29: Argentina vs. Alemania, a las 20.15.

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