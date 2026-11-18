Unión superó a Racing de Avellaneda en el estadio José Martínez, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. La gran figura de la noche fue Juan Esteban De la Fuente, autor de 37 puntos y protagonista decisivo en el cierre.

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El conjunto marplatense tuvo que trabajar para quedarse con el resultado. Después de un buen segundo cuarto, en el que se fue al descanso arriba por 49-44, sufrió una remontada de la visita en el tercer período, que se impuso por 26-13 y llegó al último descanso con una ventaja de ocho puntos (70-62).

Sin embargo, los dirigidos por Mendiola reaccionaron en el tramo final y llegaron a un cierre ajustado. Allí apareció De la Fuente con un doble clave para poner al Celeste 87-84 arriba y, posteriormente, sentenció el marcador desde la línea de libres.

Con este resultado, Unión cortó una racha de tres caídas consecutivas y ahora afrontará una gira de tres partidos fuera de la ciudad en la que se medirá con Pico, Pergamino Básquet y Ciclista.

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