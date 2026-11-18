La Fórmula 1 podría iniciar una nueva etapa a partir de 2030. La propuesta contempla motores V8 turboalimentados de 2,1 litros, con una tecnología híbrida más sencilla y una participación eléctrica considerablemente menor que la actual.

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This is what Formula 1 could sound like from 2030 onwards! 🔊🏎️ The FIA, F1 and engine manufacturers have reached a provisional agreement to bring V8 engines back, marking the return of one of the sport’s most iconic sounds. Turn up the volume! 🔥 https://t.co/E7gpKZ8FBS — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 17, 2026

Además, se mantendría el uso de combustibles sostenibles, uno de los pilares que la categoría busca conservar en su evolución tecnológica.

El proyecto todavía debe completar el proceso reglamentario y ser presentado ante el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico de la FIA para su aprobación definitiva.

El presidente del organismo, Mohammed Ben Sulayem, celebró la posibilidad de recuperar estos impulsores y compartió un video en sus redes sociales. Los V8 fueron utilizados por última vez en 2013, antes de la llegada de los motores V6 turbo híbridos en 2014.

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