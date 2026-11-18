La Fórmula 1 prepara el regreso de los motores V8 para 2030
La FIA y los fabricantes avanzan en un cambio reglamentario que busca recuperar el sonido y la esencia de los impulsores de ocho cilindros, ausentes de la categoría desde 2013.
La Fórmula 1 podría iniciar una nueva etapa a partir de 2030. La propuesta contempla motores V8 turboalimentados de 2,1 litros, con una tecnología híbrida más sencilla y una participación eléctrica considerablemente menor que la actual.
Además, se mantendría el uso de combustibles sostenibles, uno de los pilares que la categoría busca conservar en su evolución tecnológica.
El proyecto todavía debe completar el proceso reglamentario y ser presentado ante el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico de la FIA para su aprobación definitiva.
El presidente del organismo, Mohammed Ben Sulayem, celebró la posibilidad de recuperar estos impulsores y compartió un video en sus redes sociales. Los V8 fueron utilizados por última vez en 2013, antes de la llegada de los motores V6 turbo híbridos en 2014.