Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, en el inicio del último tramo de la temporada de Fórmula 1. El argentino llega después de una buena actuación en Interlagos, donde terminó 13° y por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

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En Brasil, el piloto argentino logró recuperarse de una complicada largada que lo había relegado hasta el puesto 18. Bajo condiciones difíciles por la lluvia, mostró un buen ritmo y protagonizó una destacada defensa ante los ataques de Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. Además, antes de ingresar a boxes para colocar neumáticos intermedios, consiguió superar a Gasly en la curva 12.

Esta será la tercera participación de Colapinto en el trazado callejero de Las Vegas, donde todavía no consiguió sumar puntos. En la previa, el argentino destacó las particularidades del circuito y anticipó un desafío por las bajas temperaturas nocturnas y las características de los monoplazas de esta temporada.

“Es muy emocionante regresar a Las Vegas al comenzar los tres últimos Grandes Premios de la temporada” expresó en declaraciones difundidas por Alpine. Y agregó: “Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave”.

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