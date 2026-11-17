Horacio Zeballos tuvo un estreno positivo en las ATP Finals 2026. Junto al español Marcel Granollers, superó a la pareja italiana integrada por Simone Bolelli y Andrea Vavassori por un doble 6-4 y comenzó con el pie derecho su participación en el torneo que reúne a las mejores ocho duplas de la temporada.

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El marplatense y su compañero disputan el certamen por séptimo año consecutivo. En esta edición integran el grupo Mark Woodforde, donde todavía deberán enfrentar a las parejas conformadas por el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, y los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz.

La dupla hispano-argentina buscará meterse entre las cuatro mejores y avanzar a las semifinales. Su mejor actuación en el torneo fue en 2023, cuando alcanzaron la final.

Además, Zeballos tiene un objetivo histórico: convertirse en el primer argentino en consagrarse campeón de dobles en las ATP Finals, un título que todavía no figura en el tenis nacional.