La Fórmula 1 se prepara para afrontar el Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas tres citas del calendario 2026. Con Qatar y Abu Dhabi todavía por delante, el campeonato mantiene varios frentes abiertos y cada punto puede resultar decisivo.

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Uno de los principales atractivos estará en la lucha por el subcampeonato de pilotos. Max Verstappen buscará sostener el segundo puesto frente a George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris, en una disputa que tiene 75 puntos disponibles.

También habrá una pelea importante en el campeonato de constructores. Red Bull y McLaren se disputan el tercer lugar, separados por apenas 17 unidades. En tanto, Haas y Audi protagonizan una ajustada competencia por la séptima posición, mientras que Aston Martin y Williams intentarán cerrar el año de la mejor manera.

Además, Oscar Piastri e Isack Hadjar buscarán conseguir su primera victoria de la temporada en alguna de las tres carreras restantes.



Horarios del GP de Las Vegas (Argentina):

Jueves: Práctica Libre 1, a las 21:30. Ads

Viernes: Práctica Libre 2, a la 1:00 y Práctica Libre 3, a las 21:30.

Sábado: Clasificación, a la 1:00.

Domingo: Carrera, a la 1:00. Ads