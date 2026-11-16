El Torneo Nivelación de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) ya tiene a sus finalistas. Mar del Plata Club y Banco Provincia se enfrentarán por el título de la Línea A, luego de superar dos semifinales muy disputadas.

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Mar del Plata Club consiguió la clasificación tras vencer 3-2 a Trinity en un encuentro que se resolvió sobre el final. Pilar Robles abrió el marcador para las de Santa Celina, mientras que Gloria Scenna igualó para Trinity. Agustina Fernández Fantini volvió a adelantar al equipo local, pero Justina Villen estableció el 2-2. Cuando el partido parecía encaminarse a los shoot-outs, Candela Paredes apareció a un minuto del cierre para darle el triunfo y el pase a la final a Mar del Plata Club.

Por su parte, Banco Provincia tuvo que recurrir a los shoot-outs para quedarse con el segundo boleto. Después de igualar 1-1 ante Sporting durante el tiempo reglamentario, con goles de Malena Fernández Criado y Martina Dominé, respectivamente, se impuso 3-2 en la definición. Martina Dominé, Micaela Curuchet y Florencia Rodríguez Vignola convirtieron para el ganador, mientras que Agustina Álvarez anotó los dos tantos de Sporting.

Banco Provincia, que terminó como líder de la fase regular, buscará coronar su buen recorrido con el título, mientras que Mar del Plata Club intentará quedarse con la consagración en la definición del próximo sábado.

La actividad en el Estadio Panamericano también tendrá otras finales: el viernes 20 de noviembre, a las 20.15, MDQ 06 y Náutico Mar del Plata definirán el Torneo de Caballeros. En tanto, el domingo 22, a las 19, se jugará la final de la Línea B del Torneo Reubicación, cuyos protagonistas se conocerán tras las semifinales.

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