Los Pumas consiguieron una trabajada victoria hoy al derrotar por 19-14 a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por una nueva jornada del Nations Championship. El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, se recuperó de la derrota sufrida ante Irlanda y logró sostener la ventaja frente al equipo conducido por el argentino Gonzalo Quesada.

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El encuentro fue exigente de principio a fin. Argentina comenzó en desventaja, pero consiguió igualar el marcador antes del descanso y pasó al frente durante el segundo tiempo gracias a los tries de Bautista Bernasconi, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras, además de dos conversiones de Tomás Albornoz.

Sin embargo, Italia reaccionó durante los últimos minutos y mantuvo la presión ofensiva hasta el cierre. Los Pumas debieron extremar sus esfuerzos defensivos para conservar la diferencia y asegurar un triunfo que les permitió dejar atrás la caída por 42-12 frente a Irlanda, en Dublín.

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Tras el encuentro, Contepomi destacó la actitud del equipo, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. Además, el entrenador manifestó su satisfacción por la respuesta de sus dirigidos: “Siento un orgullo enorme por estos chicos, tuvimos ‘viento en contra’ y esta vez lo supimos sobrellevar mejor”.

Con este resultado, Argentina amplió su ventaja en el historial frente a Italia, con 19 victorias, cinco derrotas y un empate en 25 enfrentamientos. Además, mantuvo su invicto en Génova, donde consiguió ganar en sus tres presentaciones.

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Después de la victoria en territorio italiano, el equipo argentino continuará su recorrido europeo con dos compromisos importantes. El próximo sábado 21, desde las 17:10, enfrentará a Francia en París.

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Posteriormente, entre el 27 y el 29 de noviembre, se disputará el fin de semana de finales del Nations Championship en el estadio de Twickenham, en Londres.

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