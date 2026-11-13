La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo compromiso internacional cuando se mida ante Uruguay, desde las 20, en La Bombonera. El partido será el primero de los dos amistosos que disputará el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la ventana internacional de noviembre, que también contempla un cruce ante Costa Rica el próximo martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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El clásico rioplatense volverá a reunir a dos de las selecciones con mayor tradición del fútbol sudamericano. Además, tendrá un condimento especial: será uno de los primeros compromisos de la Albiceleste tras el retiro internacional de Lionel Messi.

Un historial con más de un siglo de historia

Argentina y Uruguay protagonizaron 196 enfrentamientos a lo largo de su historia, con un balance favorable para el conjunto albiceleste: 92 victorias, 58 triunfos uruguayos y 46 empates. En cuanto a los goles, Argentina convirtió 319 tantos, mientras que Uruguay anotó 232.

El antecedente más reciente en La Bombonera se registró el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aquella noche, la Celeste se impuso por 2-0 con goles de Ronald Araújo, a los 41 minutos del primer tiempo, y Darwin Núñez, sobre el cierre del encuentro.

Por su parte, el último enfrentamiento entre ambos seleccionados tuvo lugar el 21 de marzo de 2025, en el estadio Centenario de Montevideo. En aquella oportunidad, Argentina ganó por 1-0 con un tanto de Thiago Almada, por las Eliminatorias Sudamericanas.

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La Albiceleste volverá a jugar ante su clásico rival en territorio argentino, en una nueva prueba para el cuerpo técnico de Scaloni y en un escenario que promete recibir otra jornada especial del fútbol sudamericano.

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