El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, anunció en una rueda de prensa la renovación contractual del técnico de la selección argentina por un período de 3 años más. Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, continuarán al mando del combinado nacional hasta el 2030.

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El anuncio llegó justo antes del comienzo de una nueva fecha FIFA, en la que Argentina afrontará los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Con el acuerdo sellado, el entrenador de Pujato tiene como principal objetivo sostener el proyecto y encarar una nueva etapa.

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Desde su llegada, Scaloni consiguió cuatro títulos oficiales: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, condujo a la Argentina hasta la final del Mundial 2026. Con estos logros, se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Albiceleste y en el primero en conquistar tres títulos consecutivos con el seleccionado mayor.

La renovación también le abre la puerta a dos desafíos históricos. Por un lado, tendrá la posibilidad de dirigir a la Argentina en tres Mundiales consecutivos (2022, 2026 y 2030), una marca inédita para un entrenador de la Selección. Por otro, podrá superar el récord de Guillermo Stábile, quien encabeza la tabla histórica de presencias como DT de la Albiceleste con 124 partidos. Scaloni ya superó el centenar de encuentros (107) y está cada vez más cerca de quedarse con ese registro.

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