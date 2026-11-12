Argentina confirmó su equipo para disputar la United Cup 2027, el torneo mixto por equipos que abrirá la temporada internacional de tenis. Será la tercera participación consecutiva del conjunto nacional en la competencia, que se desarrollará entre el 1 y el 10 de enero en las ciudades australianas de Perth y Sídney.

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El equipo argentino estará integrado por Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nicole Fossa Huergo, en la rama femenina, y Tomás Etcheverry, Guido Andreozzi y Mariano Kestelboim, en la masculina.

En cuanto a las principales referencias individuales, Etcheverry (29° del ranking ATP) y la marplatense Solana Sierra (106ª del ranking WTA) serán las primeras opciones para representar al país. Como alternativas estarán Ortenzi (187ª) y Kestelboim (1.396°), mientras que Andreozzi (20°) y Fossa Huergo (73ª) conformarán las opciones para el dobles.

En la fase de grupos, Argentina se enfrentará a Bélgica y España, en busca de avanzar a las instancias decisivas de un certamen que reúne a seleccionados masculinos y femeninos de distintos países.

El tenis argentino comenzará el 2027 con una nueva participación internacional y la ilusión de ser protagonista en Australia.

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