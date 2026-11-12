Kimberley recibirá este jueves a Olimpo de Bahía Blanca desde las 15.30, en el estadio José Alberto Valle, por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal A. El conjunto marplatense afrontará un nuevo desafío en su objetivo de conseguir el segundo ascenso a la Primera Nacional.

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La serie se definirá en Bahía Blanca, donde el aurinegro contará con ventaja deportiva. Por lo tanto, en caso de igualdad en el resultado global, Olimpo avanzará de ronda, lo que obliga al equipo de Mariano Mignini a buscar un triunfo en condición de local.

Kimberley llega a esta instancia después de superar a Deportivo Rincón, con dos victorias por 1 a 0. Luego eliminó a Argentino de Monte Maíz: empató 0 a 0 como visitante y 1 a 1 en Mar del Plata, resultado que le permitió avanzar gracias a la ventaja deportiva.

Por su parte, Olimpo llegó a los cuartos de final tras quedar eliminado en las semifinales de la Zona Campeonato ante San Martín de Formosa, equipo que posteriormente consiguió el ascenso. En la instancia anterior, dejó en el camino a Gimnasia de Concepción del Uruguay, luego de igualar sin goles en Entre Ríos y ganar 1 a 0 en el Roberto Carminatti, con un tanto de Cristian Amarilla.

El de esta tarde será el tercer enfrentamiento entre Kimberley y Olimpo en la temporada. El conjunto bahiense se impuso en los dos primeros cruces por 1 a 0, mientras que el restante terminó 0 a 0 en Bahía Blanca.

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La revancha ya tiene fecha y horario: Olimpo recibirá a Kimberley el martes 17 de noviembre, desde las 16, en el estadio Roberto Carminatti. El encuentro correspondiente a los cuartos de final (vuelta) tendrá como árbitro a Leandro Sosa Abrile.

El Dragón buscará aprovechar la localía y conseguir una ventaja que le permita llegar con posibilidades a la definición en Bahía Blanca.

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