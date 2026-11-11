Francisco Comesaña (138° del ranking ATP) comenzó con una victoria su participación en el Challenger de Lima, Perú. El tenista marplatense derrotó al italiano Marco Cecchinato (173°) por 4-6, 6-1 y 6-4 y consiguió avanzar a la segunda ronda del certamen.

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El triunfo tuvo un sabor especial para el argentino, ya que se tomó revancha de la caída ante el mismo rival sufrida la semana pasada en Costa do Sauipe, Brasil.

Comesaña, de 26 años y sexto preclasificado, tendrá ahora un desafío rioplatense: se medirá con el uruguayo Franco Roncadelli (258°), quien viene de superar al peruano Alessandro Rubini por un contundente doble 6-0. Roncadelli llegó al cuadro principal desde la clasificación.

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