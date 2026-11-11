El handball de la región tiene dos representantes en la Selección Argentina Junior. El arquero marplatense Simón Viera y el pivote maipuense Agustín Mendiola fueron convocados para disputar la cuarta edición del Sur-Centro Junior masculino, que se desarrolla en Asunción, Paraguay, y reúne a ocho seleccionados del continente.

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Viera, surgido de Once Unidos y actualmente jugador de Nuestra Señora de Luján (FeMeBal), continúa sumando experiencias con la camiseta albiceleste. Con recorrido en las categorías Cadete y Juvenil, el arquero también participó del Mundial U-19 y del Torneo 4 Naciones con la Selección Mayor durante 2025. Esta será su tercera competencia sudamericana consecutiva, una nueva oportunidad para seguir creciendo en el ámbito internacional.

Por su parte, Mendiola, oriundo de Maipú y jugador de Once Unidos, tendrá su primera participación oficial con el seleccionado argentino. El pivote quedó entre los 16 convocados por el entrenador Rodolfo "Pucho" Jung y tendrá la posibilidad de representar al país en una competencia internacional de gran importancia para su desarrollo deportivo.

Argentina integra el Grupo A junto a Chile, Nicaragua y Guayana Francesa, mientras que el Grupo B está conformado por Brasil, Uruguay, Colombia y Guatemala. El conjunto nacional comenzó su participación con una contundente victoria por 53 a 8 ante Nicaragua. Este miércoles enfrentará a Guayana Francesa desde las 14 y cerrará la fase de grupos el jueves frente a Chile, a las 20.

El objetivo del seleccionado será defender el título conseguido en la edición anterior y quedarse con una de las tres plazas disponibles para el Mundial U-21 de 2027, que se disputará en Macedonia del Norte. Para Viera y Mendiola, además, será una nueva oportunidad de llevar el handball de Atlántica a una competencia internacional y seguir construyendo su camino dentro del deporte.

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