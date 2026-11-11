Quilmes consiguió una importante victoria frente a Villa Mitre por 79 a 72, en un encuentro parejo que se definió en los últimos segundos. El Cervecero tomó la iniciativa desde el comienzo, con Bryce Beamer como protagonista en ataque, y logró imponer condiciones para quedarse con el primer cuarto por 24 a 18. Con una buena tarea colectiva, el conjunto marplatense sostuvo la ventaja durante la primera mitad y se fue al descanso arriba por 40 a 33.

Ads

En el tercer período, Quilmes volvió a mostrar solidez defensiva y consiguió estirar la diferencia a ocho puntos. Villa Mitre intentó reaccionar a través de Floyd, pero el local encontró respuestas en ofensiva y logró mantener el control del marcador. Una buena conexión entre Manuel Alonso y Beamer le permitió cerrar el parcial con una ventaja de 56 a 48.

El último cuarto tuvo un desarrollo diferente, con una fuerte reacción del conjunto bahiense, que encontró efectividad desde el perímetro y comenzó a descontar. Con los triples de Blanco y el aporte de Yarza, Villa Mitre llegó a igualar el marcador en 70 cuando restaban 1:49 para el cierre. Sin embargo, Quilmes respondió en el momento decisivo y encontró en Duvanced la jugada que inclinó la balanza: convirtió un doble con falta incluida a 18 segundos del final para encaminar el triunfo.

Finalmente, Beamer se encargó de sentenciar el resultado y sellar el 79 a 72 para el Cervecero. La gran figura de la noche fue Duvanced, quien terminó con 23 puntos y 16 rebotes, en una actuación determinante para que Quilmes pudiera quedarse con una victoria importante ante Villa Mitre.

Ads

Ads