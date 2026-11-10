Lionel Messi podría regresar al estadio Monumental el próximo 19 de enero para enfrentar a River con la camiseta de Inter Miami, en un amistoso que formaría parte de la pretemporada del equipo estadounidense.

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Las gestiones para organizar el encuentro están avanzadas y el entrenador de Inter Miami, Cristian "Kily" González, se refirió a la posibilidad: "Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento".

De concretarse, sería la primera vez que Messi dispute un partido en Argentina con la camiseta de un club. El rosarino volvería al Monumental, escenario en el que jugó 29 encuentros con la Selección argentina, con un registro de 22 victorias, siete empates y 20 goles.

El capitán argentino, que tiene contrato con Inter Miami hasta 2028, podría protagonizar un nuevo regreso al país y brindarles a los fanáticos del fútbol la oportunidad de verlo nuevamente en una cancha argentina, esta vez con la camiseta de un club.

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