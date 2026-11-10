Maradona y una despedida que quedó para siempre en la historia del fútbol
El 10 de noviembre de 2001, Diego Armando Maradona tuvo su partido despedida en La Bombonera. Ante miles de hinchas y rodeado de estrellas, dejó una frase que trascendió al fútbol: “La pelota no se mancha”.
Este martes se cumplen 25 años de una de las despedidas más recordadas en la historia del fútbol. El 10 de noviembre de 2001, Diego Armando Maradona le puso punto final a su carrera profesional con un partido homenaje en La Bombonera, en una jornada cargada de emoción, figuras y recuerdos.
El encuentro enfrentó a las leyendas de la Selección Argentina con un combinado de estrellas del resto del mundo. La Albiceleste se impuso por 6-3 en una tarde inolvidable para los hinchas argentinos.
Más de 50.000 personas colmaron La Bombonera para despedir al Diez. Maradona tenía 41 años y hacía cuatro que no disputaba un partido oficial. El encuentro reunió a grandes figuras del fútbol mundial, como Pelé, Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, Carlos Valderrama, René Higuita y Eric Cantona, entre otros.
Diego convirtió dos goles, ambos de penal. Además, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la tarde cuando se quitó la camiseta albiceleste y mostró la de Boca con el número 10 y el nombre de Riquelme en la espalda.
En su discurso de despedida, dejó una frase que se convirtió en una marca imborrable de su historia: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.
Aquel día, Maradona se despidió del fútbol profesional, pero dejó un legado que continúa vigente 25 años después.