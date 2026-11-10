Este martes se cumplen 25 años de una de las despedidas más recordadas en la historia del fútbol. El 10 de noviembre de 2001, Diego Armando Maradona le puso punto final a su carrera profesional con un partido homenaje en La Bombonera, en una jornada cargada de emoción, figuras y recuerdos.

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El encuentro enfrentó a las leyendas de la Selección Argentina con un combinado de estrellas del resto del mundo. La Albiceleste se impuso por 6-3 en una tarde inolvidable para los hinchas argentinos.

Más de 50.000 personas colmaron La Bombonera para despedir al Diez. Maradona tenía 41 años y hacía cuatro que no disputaba un partido oficial. El encuentro reunió a grandes figuras del fútbol mundial, como Pelé, Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, Carlos Valderrama, René Higuita y Eric Cantona, entre otros.

Diego convirtió dos goles, ambos de penal. Además, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la tarde cuando se quitó la camiseta albiceleste y mostró la de Boca con el número 10 y el nombre de Riquelme en la espalda.

En su discurso de despedida, dejó una frase que se convirtió en una marca imborrable de su historia: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

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🔙 Se cumplen 25 años de una de las mejores despedidas en la historia de este deporte. Si, la de Diego Armando Maradona en La Bombonera. Estrellas, recuerdos, fútbol y una frase que quedó guardada en la retina de todos: “La pelota no se mancha”. https://t.co/JyznWlU9Ux — JS (@juegosimple__) November 10, 2026

Aquel día, Maradona se despidió del fútbol profesional, pero dejó un legado que continúa vigente 25 años después.

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