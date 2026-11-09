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Stephen “Kiki” Ramos eligió representar a Haití y jugará el Mundial Sub 17
El delantero de las Inferiores de Vélez, que tuvo participación en amistosos con las Juveniles argentinas, decidió representar al seleccionado haitiano, país donde nació.
Stephen Oscar Ramos, conocido como “Kiki”, tomó una decisión sobre su futuro internacional y eligió representar a Haití. El futbolista de Vélez Sarsfield, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, se sumará al seleccionado Sub 17 para disputar el Mundial de la categoría en Brasil.
El delantero, de 17 años, había tenido participación en amistosos con las divisiones juveniles de la Selección argentina, pero finalmente optó por representar al país donde nació y con el que mantiene sus raíces familiares.
La noticia fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol, que le dio la bienvenida al jugador a través de sus redes sociales y agradeció tanto a su representante como a Vélez por la colaboración para concretar su incorporación.