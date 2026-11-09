Stephen Oscar Ramos, conocido como “Kiki”, tomó una decisión sobre su futuro internacional y eligió representar a Haití. El futbolista de Vélez Sarsfield, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, se sumará al seleccionado Sub 17 para disputar el Mundial de la categoría en Brasil.

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El delantero, de 17 años, había tenido participación en amistosos con las divisiones juveniles de la Selección argentina, pero finalmente optó por representar al país donde nació y con el que mantiene sus raíces familiares.

La noticia fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol, que le dio la bienvenida al jugador a través de sus redes sociales y agradeció tanto a su representante como a Vélez por la colaboración para concretar su incorporación.

Stephen Oscar Ramos, alyas Kiki, fèt 3 avril 2009 nan Pòtoprens. Jèn jwè Vélez Sarsfield la chwazi Ayiti e pral rejwenn U-17 yo nan Brezil! FFH swete l byenvini nan fanmi Grenadye yo. Mèsi ak ajan li ak Vélez Sarsfield pou kolaborasyon an. Kiki, ou lakay ou! 🇭🇹 https://t.co/VRsAgnHMhd — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) November 9, 2026

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