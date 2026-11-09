La definición del certamen ya tiene a sus protagonistas. Kimberley superó a River con goles de Tavieres y L. Nivollet, mientras que Atlético Mar del Plata venció a San José gracias a los tantos de Carrique y Jeréz.

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Kimberley volverá a disputar una final, tal como ocurrió en el Apertura, cuando cayó frente a Quilmes luego de superar justamente a Atlético Mar del Plata en semifinales. Ahora, ambos equipos volverán a cruzarse, pero esta vez por el título del Clausura.

Además del título del Clausura, estará en juego la posibilidad de disputar la final anual frente a Quilmes y obtener el lugar para representar a Mar del Plata en el Torneo Regional Federal Amateur 2027.

De esta manera, el próximo fin de semana, los equipos dirigidos por Martín Quintas y Esteban Erramuspe se enfrentarán en busca del título. Ambos llegan con un gran presente futbolístico y luego de mantenerse entre los protagonistas del certamen a lo largo de la competencia.

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