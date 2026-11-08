Alvarado visitará a Sarmiento de La Banda hoy a las 18 en el estadio Ciudad de La Banda, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El equipo marplatense buscará conseguir un resultado favorable como visitante para llegar mejor posicionado a la revancha.

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El conjunto dirigido por Pablo Martel llega a esta instancia después de eliminar a Sportivo Las Parejas. En el partido de ida se impuso por 1-0 mientras que en la vuelta cayó 2-1 en el estadio José María Minella. Con el resultado global igualado 2-2, consiguió avanzar gracias a la ventaja deportiva.

Por su parte, Sarmiento de La Banda viene de protagonizar una definición ajustada frente a Atenas de Río Cuarto, luego de ganar 3-0 en el primer encuentro, perdió 4-2 en la revancha, pero logró clasificarse con un resultado global de 5-4.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca. Estará acompañado por Luciano Agustín Díaz y Exequiel Augusto Agüero como asistentes, mientras que Diego Pablo Ocampo será el cuarto árbitro.

La serie se resolverá en el estadio José María Minella, donde Alvarado jugará como local y tendrá la ventaja deportiva. Esto significa que, en caso de igualdad en el resultado global al finalizar los dos partidos, el conjunto marplatense avanzará a la siguiente instancia.

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De esta manera el Torito buscará dar el primer paso en Santiago del Estero para mantener viva la ilusión de avanzar a las semifinales y continuar en la pelea por el ascenso a la Primera Nacional.

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