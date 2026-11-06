La Selección Argentina de futsal tendrá este viernes un compromiso importante cuando se mida ante Brasil por las semifinales de la Futsal Finalissima 2026. El partido comenzará a las 21.30 en el Arena de Niterói, en Río de Janeiro, donde ambos equipos buscarán quedarse con el boleto a la definición del torneo.

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El equipo dirigido por Matías Lucuix llegó a Brasil el miércoles y realizó una práctica en el escenario del encuentro como preparación para el clásico sudamericano. El enfrentamiento tendrá un condimento especial, ya que será la primera vez que ambos seleccionados se crucen desde la final de la Copa América disputada en enero, cuando Brasil se impuso por 2-1 y se quedó con el título.

El certamen reúne a Argentina y Brasil, campeón y subcampeón de la última Copa América, y a España y Portugal, los finalistas de la Eurocopa de Fútbol Sala. En la otra semifinal, que se jugará este viernes a las 18.30, españoles y portugueses buscarán el otro lugar en la final.

La Finalissima de Futsal tendrá su segunda edición, luego de la primera experiencia realizada en 2022 en el estadio Parque Roca de Buenos Aires, donde Portugal se consagró campeón.

La programación continuará el domingo 8 de noviembre. A las 14.30 se disputará el encuentro por el tercer puesto, mientras que la final está prevista para las 17.30. Ambos partidos enfrentarán a los ganadores y perdedores de las semifinales, respectivamente.

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El encuentro entre Argentina y Brasil podrá verse en vivo a través de ESPN 2.

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