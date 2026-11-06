Este viernes comenzará su actividad en la vigésima fecha del campeonato, con el objetivo de recuperarse tras la sanción que recibió en México.

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Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana en el tradicional circuito de Interlagos. Para esta ocasión, el piloto de Alpine lucirá un casco especial con los colores de Boca Juniors, el club del que es hincha.

Locked in with yellow for São Paulo 💛🔒 https://t.co/d68Z9MIZAd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 4, 2026

El diseño combina azul y amarillo, lleva el número 43 con una estética similar a la de la camiseta del Xeneize y también incluye la bandera argentina y el sol nacional. "Me representa un poco a mí. Boquita", expresó el argentino al presentar su nuevo casco.

En lo deportivo, Colapinto buscará volver a sumar puntos después de lo ocurrido en el Gran Premio de México, donde había terminado séptimo, pero una sanción lo relegó al puesto 15. La actividad en Interlagos comenzará este viernes con la primera práctica libre a las 12.30 y la segunda sesión a las 16.

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