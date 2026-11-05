Stefano Di Carlo, presidente de River, se refirió al presente institucional del club y dejó definiciones sobre dos temas que generaron repercusión: la localía de la Selección Argentina y su relación con Ramón Díaz.

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En una entrevista con Toti Pasman, el dirigente defendió el lugar histórico del Monumental como casa del seleccionado nacional y sostuvo: “La casa de la Selección Argentina fue, es y será siempre River”.

Si bien reconoció que existieron situaciones excepcionales en las que el equipo nacional debió jugar fuera del estadio de Núñez, consideró que eso no modifica el vínculo histórico. “Cuando las personas creen ser más importantes que las historias e instituciones cometen un error”, afirmó.

Por otra parte, Di Carlo también fue consultado sobre su relación con Ramón Díaz y descartó cualquier vínculo personal con el exentrenador. “No tengo relación con Ramón Díaz. No nos puede llevar puestos la locura”, expresó.

Para explicar su postura, recordó que durante su llegada a la dirigencia, en 2013, participó de dos reuniones vinculadas a la elección del jefe de prensa del plantel, cuando estaba al frente del área de comunicación. Según explicó, desde aquel momento no volvió a tener contacto con el exdirector técnico.

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