Peñarol de Mar del Plata puso en marcha una campaña para recaudar fondos destinados a la renovación del piso de su microestadio. Bajo el lema “Ponete la camiseta y sé parte de este sueño”, la institución busca involucrar a sus hinchas en una obra que apunta a seguir mejorando sus instalaciones y acompañar el crecimiento deportivo del club.

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Uno de los aspectos destacados del proyecto es que el nuevo piso del Micro Estadio Domingo Robles cuenta con aprobación y homologación bajo los lineamientos técnicos de FIBA, un requisito importante para afrontar nuevos desafíos deportivos e institucionales.

Para participar, Peñarol presentó tres alternativas de colaboración, que incluyen camisetas oficiales y entradas para el partido amistoso de reinauguración, previsto para el 1 de diciembre.

Las opciones son:

Opción 1: $100.000. Una camiseta oficial de la temporada 2026/27 y una entrada para el amistoso. Además, existe la posibilidad de que la camiseta sea firmada y entregada por el jugador elegido.

Una camiseta oficial de la temporada 2026/27 y una entrada para el amistoso. Además, existe la posibilidad de que la camiseta sea firmada y entregada por el jugador elegido. Opción 2: $80.000. Una camiseta oficial de pretemporada y una entrada para el encuentro de reinauguración, con la misma posibilidad de firma y entrega por parte de un jugador.

Una camiseta oficial de pretemporada y una entrada para el encuentro de reinauguración, con la misma posibilidad de firma y entrega por parte de un jugador. Opción 3: $30.000. Una entrada para el partido amistoso.

Desde la institución invitaron a toda la comunidad milrayitas a sumarse a esta iniciativa y dejar su huella en una obra que consideran importante para el futuro del club.

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Quienes quieran colaborar pueden elegir su alternativa e ingresar al siguiente enlace para realizar el aporte: https://penarolmdp.global.fan/eventos/bono-contribucion-reinauguracion-micro-estadio-01-dec-2026/tickets

“Grande por su historia. Gigante por su gente”, es el mensaje con el que Peñarol busca convocar a sus hinchas para dar este nuevo paso.

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