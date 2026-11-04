Franco Colapinto ya está en Brasil para disputar el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, una carrera especial por la cercanía con Argentina y la presencia de miles de hinchas albicelestes en las tribunas de Interlagos.

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En la previa de la competencia, el piloto de Alpine se refirió a las expectativas para el fin de semana y recordó lo sucedido en México, donde una penalización lo dejó sin sumar puntos pese al buen rendimiento que había mostrado en pista.

“Fue una pena irnos de la Ciudad de México sin puntos después de una tarde muy luchada. Fue una carrera muy movida, y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top diez, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en São Paulo”, expresó.

Además, Colapinto destacó el acompañamiento del público argentino: “Siempre es brillante correr en Sudamérica y en Interlagos, ya que la pista es una de las mejores de la temporada. Hay muchísimos argentinos uniéndose a los fanáticos brasileños en las tribunas para apoyarnos, y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”.

Por último, manifestó su deseo de trasladar el ritmo que mostró en México al circuito brasileño y cerrar la triple fecha con un resultado positivo.

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La agenda de Colapinto en el GP de Brasil

La actividad en Interlagos comenzará este viernes y tendrá su punto culminante el domingo con la carrera. Todas las sesiones se disputarán en horario argentino.

Viernes: Práctica libre 1 a las 12.30 y práctica libre 2 a las 16.

Práctica libre 1 a las 12.30 y práctica libre 2 a las 16. Sábado: Práctica libre 3 a las 11.30 y clasificación a las 15.

Práctica libre 3 a las 11.30 y clasificación a las 15. Domingo: Carrera a las 14

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