La CONMEBOL dio a conocer los detalles de la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores, que enfrentará a Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Según informó la entidad, cada club contará con 12.000 localidades para sus hinchas, con un precio de 95 dólares por ticket.

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La comercialización comenzará este viernes 6 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana (hora argentina), y se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la CONMEBOL.

Además, la Confederación informó que cada institución establecerá sus propios mecanismos y condiciones de acceso para que sus simpatizantes puedan participar de la compra.

En ese sentido, recomendaron a los hinchas interesados realizar previamente el pre-registro en la plataforma oficial, con el objetivo de agilizar el proceso de adquisición.

De esta manera, comienza la cuenta regresiva para una final que tendrá como protagonistas al conjunto platense y al equipo brasileño, en busca de la máxima consagración del fútbol sudamericano.

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