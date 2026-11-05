Aldosivi se prepara para recibir a River este jueves, desde las 15, en el estadio José María Minella, en un partido que tendrá un significado especial para el equipo marplatense. Después de confirmarse su descenso a la Primera Nacional, el club compartió un mensaje institucional en la previa de la última fecha del campeonato.

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A través de sus redes sociales, el Tiburón convocó a sus socios e hinchas a acompañar al equipo y aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido durante las últimas dos temporadas en la máxima categoría del fútbol argentino.

“Sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de cada socio que acompaña de local y en cada cancha donde nos toca jugar. Los kilómetros recorridos, los planes que se acomodan y todo lo que se deja de lado para estar”, destacó la institución.

Hoy juega el Tiburón. Los esperamos a todos para compartir la última fecha del campeonato en una jornada de encuentro entre locales y visitantes. Una reunión aldosivista para cerrar esta etapa juntos y con ganas de volver con más fuerza. Sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de cada socio que acompaña de local y en cada cancha donde nos toca jugar. Los kilómetros recorridos, los planes que se acomodan y todo lo que se deja de lado para estar. Ese aguante acompañó al club durante estos últimos dos años en la máxima categoría del fútbol argentino y sabemos que va a seguir estando en todo lo que venga. Hoy frente a River nos toca salir a la cancha juntos: socios, hinchas, deportistas y trabajadores. Todos los que hacemos de Aldosivi un club de Primera cada día y llevamos estos colores con orgullo hasta el último minuto. Gracias por cada viaje, por cada esfuerzo para estar y por cada garganta que se hizo escuchar aun cuando todo costaba más. Ya lo hemos demostrado: sabemos levantarnos y salir adelante. Hoy juega Aldosivi. Vamos juntos, como siempre. — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) November 5, 2026

Además, remarcó la importancia de afrontar el encuentro ante el Millonario como una jornada de unión entre todos los que forman parte del club: “Hoy frente a River nos toca salir a la cancha juntos: socios, hinchas, deportistas y trabajadores. Todos los que hacemos de Aldosivi un club de Primera cada día y llevamos estos colores con orgullo hasta el último minuto”.

El comunicado también dejó un mensaje de cara al futuro, en medio del difícil momento deportivo que atraviesa la institución. “Ya lo hemos demostrado: sabemos levantarnos y salir adelante”, expresó.

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De esta manera, Aldosivi buscará cerrar su participación en el campeonato junto a su gente, en una jornada que estará marcada por la despedida de la Primera División y el desafío de comenzar a pensar en la reconstrucción del equipo.

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