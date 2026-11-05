Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal y puso fin a una de las etapas más importantes de su carrera. El delantero confirmó que llegó el momento de devolver la camiseta número 7, después de más de dos décadas representando a su país.

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“Ha llegado el día de devolver la camiseta N°7 de la Selección. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo”, expresó en su despedida.

El portugués también reconoció que no fue una decisión sencilla y recordó sus comienzos en agosto de 2003. “Cuando miro atrás, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas” señaló, al destacar el vínculo construido con sus compañeros y los millones de hinchas portugueses que lo acompañaron durante su trayectoria.

⚠️🇵🇹 LA CARTA COMPLETA DEL RETIRO DE CRISTIANO RONALDO DE PORTUGAL. https://t.co/JhXT2MaJSD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 5, 2026

Los números reflejan la dimensión de su legado: disputó 234 partidos, marcó 146 goles y aportó 46 asistencias con la camiseta de Portugal. Además, conquistó la Eurocopa 2016 y la Nations League en 2019 y 2025.

A eso se suman dos récords históricos: es el máximo goleador de las selecciones masculinas y el futbolista con más partidos internacionales. También disputó seis Mundiales y consiguió marcar en cada una de esas ediciones.

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Así, después de 23 años, Cristiano Ronaldo cierra un capítulo inolvidable con Portugal. Una historia que quedará marcada por los goles, los títulos, los récords y una camiseta número 7 que llevó a lo más alto.

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