Norte afrontará este viernes un nuevo desafío en el Torneo Regional Amateur cuando visite a Racing de Olavarría, desde las 21, por la semifinal de ida de la Región Pampeana Sur. El encuentro se disputará en el estadio Buglione Martinese, sin público visitante, aunque podrá seguirse a través del streaming de Canal Verte.

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El equipo marplatense llega a esta instancia después de dejar en el camino a Quilmes en una serie muy ajustada. Tras imponerse por 1-0 en el estadio José Piantoni, igualó 0-0 en el Carlos Miori y consiguió la clasificación.

Por su parte, Racing viene de superar a Estudiantes de Olavarría. En la serie, consiguió una victoria como visitante y luego empató 2-2 en condición de local, resultados que le permitieron avanzar a las semifinales.

La revancha definirá cuál de los dos equipos continúa en carrera por un lugar en la final de la Región Pampeana Sur.

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