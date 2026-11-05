Aldosivi perdió 2 a 0 frente a River Plate por la fecha 16 del torneo clausura en el estadio José María Minella y no logró darle una última alegría a su gente en la máxima categoría del fútbol argentino.

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En un primer tiempo sin muchas emociones, River Plate se hizo de la pelota, pero no generó peligro a la hora de atacar. Por su parte, el conjunto marplatense se defendió bien sin el balón e intentó aprovechar alguna contra, pero no pudo romper con el cero en el marcador.

A los 64 minutos de partido y luego de un error del arquero millonario, Santiago Beltrán, el defensor de Aldosivi, Santiago Moya, marcaría el 1 a 0. Pero tras una larga revisión en el VAR, el árbitro del encuentro lo anuló por offside.

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Apenas 8 minutos más tarde luego de una mano de Andrés Vombergar dentro del área y tras una nueva revisión en el VAR, el árbitro Bryan Ferreyra sancionó penal para River Plate que Lucas Beltrán cambió por gol.

En el tiempo de descuento, luego de un gran centro del ingresado Ortega, apareció solo por el área Ángel Correa y marcó el 2 a 0 que liquidaría el partido.

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Lo cierto, es que a pesar del gran esfuerzo de los futbolistas del “tiburón”, Aldosivi despidió la categoría con una nueva derrota. En 16 partidos disputados en el Torneo Clausura, acumuló 3 victorias, 2 empates y 11 derrotas.

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