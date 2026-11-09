Alvarado sufrió un traspié en Santiago del Estero y deberá apostar a una recuperación ante su gente para continuar en la lucha por el ascenso. Este domingo, el conjunto marplatense perdió 1 a 0 frente a Sarmiento de La Banda, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Ads

El partido presentó un desarrollo equilibrado durante buena parte de la primera mitad, con dificultades para ambos equipos a la hora de generar situaciones claras de peligro. El conjunto dirigido por Pablo Martel intentó encontrar espacios en campo rival, aunque no consiguió traducir sus avances en oportunidades concretas.

Uno de los momentos determinantes llegó antes del descanso, cuando ambos equipos quedaron con diez futbolistas. Primero fue expulsado Gaspar Triverio, en el conjunto santiagueño, mientras que posteriormente Germán Cervera recibió su segunda tarjeta amarilla y también debió abandonar el campo de juego.

El panorama se complicó para el Torito apenas comenzado el complemento. A los cinco minutos del segundo tiempo, Axel Ochoa marcó el único tanto del encuentro y puso en ventaja al equipo local, que encontró la diferencia necesaria para afrontar la revancha con mayor tranquilidad.

A partir de ese momento, Alvarado intentó modificar el desarrollo del partido y adelantó sus líneas en busca del empate. Sin embargo, las dificultades para generar profundidad y la resistencia defensiva de Sarmiento impidieron que el marcador volviera a modificarse.

Ads

Por su parte, Emanuel Bilbao tuvo intervenciones importantes para evitar una diferencia mayor y mantener abierta una eliminatoria que todavía está lejos de resolverse.

Con este resultado, el conjunto marplatense deberá concentrar todos sus esfuerzos en el compromiso de vuelta, previsto para el domingo 15 de noviembre en el estadio José María Minella.

La principal esperanza del Torito pasa por la ventaja deportiva, que le permitirá acceder a las semifinales si consigue imponerse por cualquier diferencia, incluso si la serie termina igualada en el marcador global.

Ads

De esta manera, Alvarado tendrá la obligación de ganar ante su público para sostener el sueño de regresar a la Primera Nacional. La derrota en territorio santiagueño dejó un escenario exigente, pero la definición todavía está abierta y el equipo marplatense tendrá la última palabra en su estadio.