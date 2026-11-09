Vicente Loustau recibió una nueva convocatoria para integrar la Concentración Nacional Sub 19, que se desarrollará en el Estadio Provincial de Hockey Ciudad de Godoy Cruz. La actividad forma parte del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), que busca observar y entrenar a jugadores con proyección para futuras competencias.

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El marplatense ya cuenta con experiencia en el seleccionado nacional. En febrero de este año formó parte del equipo Sub 19 que se consagró campeón del Torneo “Goga Gómez” y, en junio, participó de otra concentración de la categoría en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Además, Loustau viene de integrar el Seleccionado Marplatense que obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Argentino de Mayores B. Allí tuvo una actuación destacada frente a Sudoeste, al marcar un gol decisivo para que el equipo alcanzara el podio.

De esta manera, el jugador de MDQ 06 continúa sumando experiencias y consolidándose dentro del proceso de seguimiento de talentos del hockey argentino.

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