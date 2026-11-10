Unión no pudo cerrar una buena actuación como local y cayó por 99-95 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el primero de los dos encuentros que el conjunto visitante disputará en Mar del Plata. El equipo dirigido por Bautista Mendiola tuvo pasajes de buen básquet, llegó a sacar una diferencia de seis puntos en el segundo cuarto y peleó hasta el final, pero no le alcanzó para quedarse con la victoria.

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Los locales comenzaron mejor después de un arranque favorable al Tricolor y logró revertir el marcador con un parcial de 9-1, apoyado en una defensa más intensa y un goleo repartido. Sin embargo, Villa Mitre volvió a tomar el control antes del descanso y se fue al entretiempo arriba por 50-49. En el tercer período, el conjunto bahiense aprovechó las dificultades ofensivas de Unión y consiguió una máxima de 11 puntos (77-66).

Lejos de bajar los brazos, el equipo marplatense protagonizó una gran reacción en el último cuarto. Con Juan Esteban De la Fuente como principal referencia ofensiva y el aporte de Patricio Piñero, Unión metió un parcial de 7-0 y llegó a ponerse 87-88 a falta de 3 minutos y 29 segundos. No obstante, dos acciones consecutivas de Villa Mitre volvieron a inclinar el marcador y el visitante terminó asegurando el triunfo desde la línea de libres.

De la Fuente fue el máximo anotador del partido con 39 puntos, mientras que Piñero también fue importante en la remontada. Por el lado de Villa Mitre, Federico Harina se destacó con 31 unidades.

Ahora, Unión buscará recuperarse el próximo martes 17, cuando vuelva a jugar en condición de local frente a Racing de Avellaneda.

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