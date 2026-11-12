La Selección Argentina enfrentará a Uruguay este viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en un amistoso internacional que tendrá un condimento especial por la histórica rivalidad entre ambos países.

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En la previa, Maximiliano Araújo dejó en claro que el conjunto uruguayo no considera el encuentro como un simple amistoso. “Para nosotros es un partido muy importante, es un clásico. No lo tomamos como un amistoso. Creo que lo más importante es ganar”, expresó.

Además, el futbolista remarcó la importancia de conseguir un resultado positivo por encima del funcionamiento: “Como se dice a veces, los clásicos se ganan como sea. Obviamente, queremos tener un buen funcionamiento y seguir creciendo, pero para nosotros lo más importante es ganar”.

Por su parte, Ronald Araújo se refirió a la ausencia de Lionel Messi y reconoció que será un factor que Uruguay buscará aprovechar. “Argentina perdió al mejor jugador del mundo y eso lo vamos a aprovechar. Tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia”, señaló el defensor.

Finalmente, destacó la dificultad que representa enfrentar al seleccionado argentino: “Todos los partidos contra Argentina son difíciles, pero vamos a demostrar nuestro fútbol y seguir creciendo como selección”.