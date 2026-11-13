Inter Miami anunció que viajará a la Argentina para enfrentarse a River Plate en un amistoso internacional de pretemporada. El encuentro se disputará el 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental y tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi.

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El partido será organizado por COC Global, en colaboración con ambas instituciones, y contará con algunas de las principales figuras del fútbol mundial. Entre los nombres destacados aparecen Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Uno de los puntos más destacados del anuncio será el regreso de Messi al Monumental, un estadio emblemático para la Selección Argentina y escenario de algunos de sus momentos más importantes con la camiseta albiceleste. De esta manera, el capitán argentino volverá a presentarse en Núñez ante el público local, esta vez defendiendo los colores de Inter Miami.

El encuentro también marcará un cruce entre dos instituciones con fuerte proyección internacional. Por un lado, River atraviesa un proceso de crecimiento institucional y modernización de su estadio, mientras que Inter Miami experimentó una expansión global desde la llegada del astro argentino y la incorporación de otras figuras internacionales.

Además del espectáculo deportivo, la organización anticipó que habrá actividades especiales para los hinchas de ambos clubes. Los detalles sobre la venta de entradas y la programación del evento serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales.

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Buenos Aires será escenario de un amistoso internacional que promete captar la atención de los fanáticos del fútbol y tendrá a Messi nuevamente como protagonista en uno de los estadios más importantes del país.