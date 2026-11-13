Deportivo Norte tendrá una prueba clave este sábado 14 de noviembre, cuando reciba a Racing de Olavarría por el partido de vuelta de las semifinales de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Carlos Horacio Miori y definirá a uno de los finalistas de la competencia.

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La serie quedó abierta luego del empate 1-1 en el partido de ida, disputado en Olavarría. En aquella oportunidad, el conjunto marplatense se puso en ventaja a los 33 minutos del primer tiempo, mediante un penal convertido por Enzo Astiz. Sin embargo, a los 30 del complemento, Matías Ordozgoiti marcó la igualdad para el dueño de casa con una definición de taco.

El primer cruce también dejó expulsiones en ambos equipos: Santiago Izaguirre, en Racing, y Enzo Fredes, en Deportivo Norte. Además, el conjunto olavarriense no podrá contar con Jonathan Gálmez, también expulsado, ni con Sebastián Álvarez, quien llegó al límite de amonestaciones.

De esta manera, Norte afrontará la revancha con la posibilidad de aprovechar la localía para dar un paso importante en su camino hacia el ascenso. Si consigue una victoria, avanzará directamente a la final regional, mientras que, en caso de una nueva igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

El ganador de la serie continuará en carrera por el ascenso al Federal A y asegurará su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027.

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