Alvarado cerró su participación en el Torneo Federal A luego de empatar 0 a 0 frente a Sarmiento de La Banda, en el estadio José María Minella. El resultado no le alcanzó al equipo marplatense, que necesitaba revertir la derrota por 1 a 0 sufrida en el primer enfrentamiento de la serie.

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Con la obligación de conseguir una victoria, el conjunto de Mar del Plata afrontó un compromiso decisivo ante su gente. Sin embargo, la falta de goles terminó por frustrar sus aspiraciones de continuar en la competencia.

El empate favoreció al conjunto santiagueño, que hizo valer la ventaja obtenida como local y consiguió su clasificación a las semifinales, mientras que Alvarado quedó al margen de la lucha por el ascenso.

De esta manera, el equipo marplatense puso punto final a su recorrido en el certamen nacional, con la frustración de no haber podido aprovechar la localía para modificar el rumbo de una eliminatoria que terminó definiéndose por un solo gol.

La eliminación marca el cierre de una etapa deportiva para Alvarado, que ahora deberá evaluar su desempeño y comenzar a proyectar los próximos desafíos, con el objetivo de volver a ser protagonista en la categoría.

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