Alvarado tendrá una nueva prueba decisiva en su camino hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional. Este domingo 15 de noviembre desde las 16, recibirá a Sarmiento de La Banda en el estadio José María Minella, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

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El equipo marplatense llega a este compromiso después de caer por 1-0 en el encuentro de ida, disputado el domingo 8 de noviembre en Santiago del Estero. De esta manera, deberá buscar un resultado favorable en condición de local para continuar en carrera en la competencia.

La revancha será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por su cuerpo técnico, que intentará aprovechar el acompañamiento de su público para revertir la serie y meterse entre los cuatro mejores de esta instancia. El encuentro contará con el arbitraje de Diego Saúl Novelli, de Tandil. Sus asistentes serán Guillermo Yacante y Leonel Matías Suárez, mientras que Agustín Vegetti estará a cargo de la función de cuarto árbitro.

Con el objetivo de seguir peleando por un lugar en la Primera Nacional, Alvarado afrontará una tarde clave en el José María Minella, donde buscará dar vuelta la historia y mantener viva la ilusión del ascenso.

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