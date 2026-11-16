Franco Radziunas cerró su participación en el Mundial de Surf con un resultado destacado. El surfista alcanzó el sexto puesto entre 124 competidores y se convirtió en el argentino mejor ubicado de la categoría masculina.

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Su recorrido llegó hasta la decimosegunda ronda del repechaje, instancia en la que terminó cuarto en su serie y quedó sin posibilidades de acceder a la final. De esta manera, se despidió del campeonato entre los seis mejores, con un total de 583 puntos.

El título quedó en manos del australiano Ethan Ewing, mientras que los peruanos Lucca Mesinas y Miguel Tudela completaron el podio. Radziunas, por su parte, consiguió ubicarse por delante de reconocidos surfistas internacionales como Yago Dora, Kanoa Igarashi y Crosby Colapinto.

Tras la competencia, el marplatense manifestó su satisfacción por el rendimiento y destacó la experiencia de medirse con los mejores del mundo. También reconoció que estuvo cerca de conseguir una medalla y aseguró que continuará trabajando para alcanzar sus próximos objetivos.

En la clasificación general por equipos, Argentina finalizó décima entre 52 selecciones, con 2038 puntos. La delegación nacional también contó con Thiago Passeri, Joaquín Muñoz Larreta, Vera Jarisz, Lucía Indurain y Victoria Muñoz Larreta.

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El certamen se desarrolló entre el 5 y el 15 de noviembre y formó parte del camino internacional hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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