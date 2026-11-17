Lionel Scaloni se refirió al crecimiento de los futbolistas jóvenes en el fútbol argentino y puso el foco en la importancia de que puedan permanecer más tiempo en los clubes del país antes de emigrar al exterior.

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"Es algo que extrañábamos hace mucho: que se puedan quedar un poco más, que puedan tener una cierta cantidad de partidos en sus equipos. Antes, a lo mejor, hacían 5 o 10 partidos y se iban. Y no es lo mismo jugar 50 o 100 partidos en la Primera de estos equipos y después irse a Europa", expresó el entrenador.

En ese sentido, explicó que sumar rodaje en el fútbol local beneficia tanto al desarrollo individual de los jugadores como a la Selección Argentina. "Ya van a estar hechos, y a nosotros, a la Selección, nos van a dar mucho más. Y porque cuando vayan a Europa van a estar mucho más preparados", sostuvo.

Además, Scaloni destacó el nivel que vienen mostrando los equipos argentinos y la aparición de nuevos talentos: "Se ve que el fútbol está creciendo. Hay equipos que juegan muy bien, y los chicos te dan esas ganas de querer jugar y de poder seleccionar a los buenos".

Por último, reconoció que las ofertas económicas del exterior muchas veces hacen difícil retener a los jóvenes, aunque insistió en la importancia de que puedan completar más partidos en Primera antes de dar el salto internacional.

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"Cuanto más se puedan aguantar, mejor, porque se van a jugar al exterior siendo todavía mejores futbolistas", concluyó.

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