Quilmes tuvo una buena respuesta en su visita a Rosario y se impuso ante Provincial por 84 a 79, en el marco de una nueva fecha de la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. El equipo de Sebastián Saborido logró así su primera victoria fuera de casa en el certamen.

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Manny Hernández, con 17 puntos, y Valentín Duvanced, con 15, fueron los principales exponentes ofensivos del conjunto marplatense, que encontró respuestas para quedarse con un resultado importante en el estadio Salvador Bonilla.

Por el lado del local, Gastón Gerbaudo aportó 22 unidades y Gonzalo Torres sumó otras 20, aunque sus actuaciones no alcanzaron para evitar la caída de Provincial.

Con este resultado, el Cervecero alcanzó un registro de tres victorias y cuatro derrotas en la Conferencia Sur y buscará darle continuidad a su recuperación en sus próximos compromisos.

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